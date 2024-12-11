Москва лидирует в рейтинге по объему вкладов на душу населения

Худшим регионом по этому показателю стала Ингушетия.

Москва лидирует в рейтинге регионов РФ по объему вкладов на душу населения. Об этом следует из исследования "РИА Новости".

Расчеты были произведены по данным Центробанка и Росстата. По результатам исследования в Москве в среднем на человека приходится 1746,4 тысячи рублей вкладов в банках. Второе место по этому показателю занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем приходится 821 тысяча рублей.

Тройку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тысячи рублей. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения зафиксировали в Республике Ингушения (24,6 тысячи рублей).

Ранее мы сообщали, что Петербург лидирует по числу кибератак на организации сфер услуг и медицины.

Фото: Piter.tv