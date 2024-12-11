Петербург лидирует по числу кибератак на организации сфер услуг и медицины

Лидером по количеству атак на веб-ресурсы компаний стал Центральный федеральный округ.

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации в сферах услуг и здравоохранения в последнем квартале 2024 года. В общей сложности с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности отразил более 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы клиентов, а за весь год — свыше 68,5 тысяч атак этого типа. Санкт-Петербург занял первое место по числу атак на веб-ресурсы компаний Северо-Западного федерального округа, на него пришлось 88% от всех киберугроз в регионе, пишет spb.aif.ru.

Северо-Западный федеральный округ оказался вторым по числу DDoS-атак на веб-сайты организаций в 2024 году (18,4%). Лидером по количеству атак на веб-ресурсы компаний стал Центральный федеральный округ. Третье место занял Приволжский федеральный округ с показателем 12,9% атак.

В четвертом квартале 2024 года количество DDoS-атак на сектор услуг увеличилось в 2,9 раза, затрагивая веб-ресурсы компаний из различных направлений — от развлекательных и туристических до аналитических и бухгалтерских сервисов. В течение всего 2024 года в секторе услуг наблюдался квартальный рост атак этого типа.

В конце 2024 года был зафиксирован интенсивный рост (в 2,1 раза) DDoS-атак на веб-ресурсы медицинских учреждений. В то же время в других отраслях, традиционно лидирующих по числу DDoS-атак, таких как информационные технологии, телекоммуникации, промышленность, финансы и топливно-энергетический комплекс, в декабре наблюдалось снижение количества таких инцидентов.

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