Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот

Власти российской столицы планируют к 2025 году полностью перевести всю городскую систему здравоохранения на электронный, цифровой документооборот. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие проводится в местном Гостином дворе.
В этом году мы приступаем к следующему этапу внутреннего документооборота - наши поликлиники, больницы. Мы считаем, что мы уже готовы к 2025 году полностью всю медицинскую систему перевести на безбумажный вариант.
Сергей Собянин, глава Москвы
Российский чиновник добавил, что когда полностью вся система переходит в электронный прозрачный вид, то у нее появляется качественно другой эффект с экономической, организационной, структурной точек зрения, а у администрации - определенные возможности контроля и соблюдения технологий.
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Фото и видео: Совет Федерации
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