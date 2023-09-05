Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот

Сергей Собянин рассказал о планах города по цифровизации.

Власти российской столицы планируют к 2025 году полностью перевести всю городскую систему здравоохранения на электронный, цифровой документооборот. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие проводится в местном Гостином дворе.

В этом году мы приступаем к следующему этапу внутреннего документооборота - наши поликлиники, больницы. Мы считаем, что мы уже готовы к 2025 году полностью всю медицинскую систему перевести на безбумажный вариант. Сергей Собянин, глава Москвы

Российский чиновник добавил, что когда полностью вся система переходит в электронный прозрачный вид, то у нее появляется качественно другой эффект с экономической, организационной, структурной точек зрения, а у администрации - определенные возможности контроля и соблюдения технологий.

Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза.

Фото и видео: Совет Федерации