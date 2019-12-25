Москва и Минск обсуждают совместное изучение иммунитета белорусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Обсуждаются вопросы совместных научных исследований в Беларуси.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она отметила, что первая цель — изучение популяционного иммунитета в Белоруссии. По мнению Поповой, аналогичные исследования довольно успешно проходят сейчас в России, так как известен процент носителей иммунитета в РФ от общего количества граждан.
Попова заявила, что это позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемиологическую ситуацию.
Ранее Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона".
Фото: pixabay.com
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