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Москва и Минск обсуждают совместное изучение иммунитета белорусов
Сегодня, 15:42
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matveyvn

Москва и Минск обсуждают совместное изучение иммунитета белорусов

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Попова заявила, что исследование позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемиологическую ситуацию.

Москва и Минск обсуждают совместное изучение иммунитета белорусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Обсуждаются вопросы совместных научных исследований в Беларуси.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что первая цель — изучение популяционного иммунитета в Белоруссии. По мнению Поповой, аналогичные исследования довольно успешно проходят сейчас в России, так как известен процент носителей иммунитета в РФ от общего количества граждан.

Попова заявила, что это позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемиологическую ситуацию.

Ранее Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона".

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, минск, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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