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Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона"
Сегодня, 15:15
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lesjasap

Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона"

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Роспотребнадзор передал Минску препарат в качестве подарка.

Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона". Об этом журналистам по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница заметила, что Москва также предоставила Минску тест-систему нового поколения для выявления наличия или отсутствия инфекции COVID-19 в организме пациента.

Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "Эпивккорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей.

Фото: Pixabay.com

Теги: анна попова, белоруссия, роспотребнадзор, эпиваккорона
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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