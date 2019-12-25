Роспотребнадзор передал Минску препарат в качестве подарка.

Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона". Об этом журналистам по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница заметила, что Москва также предоставила Минску тест-систему нового поколения для выявления наличия или отсутствия инфекции COVID-19 в организме пациента.

Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "Эпивккорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Названа необычная особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей.

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