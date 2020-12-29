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Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса
Сегодня, 22:39
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matveyvn

Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

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Все изменения носят нейтральный характер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса. Заявление она сделала в эфире "Первого канала".

Попова сказал, что в РФ выявлено около 1500 мутаций COVID-19. При этом, по её словам, все изменения носят нейтральный характер.

Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении "вирус и человек".

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году. Причиной, отметила она, может быть в массовой вакцинации коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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