Причиной, отметила Попова, может быть в массовой вакцинации коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году. Заявление она сделала во время интервью на Первом канале.

По её словам, надежда на отмену масочного режима в этом году есть. Причиной, отметила Попова, может быть в массовой вакцинации коронавируса.

Мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян.

Видео: YT / Новости на Первом Канале