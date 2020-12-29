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Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

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Причиной, отметила Попова, может быть в массовой вакцинации коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году. Заявление она сделала во время интервью на Первом канале.

По её словам, надежда на отмену масочного режима в этом году есть. Причиной, отметила Попова, может быть в массовой вакцинации коронавируса.

Мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян.

Видео: YT / Новости на Первом Канале

Теги: масочный режим, попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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