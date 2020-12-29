Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году. Заявление она сделала во время интервью на Первом канале.
По её словам, надежда на отмену масочного режима в этом году есть. Причиной, отметила Попова, может быть в массовой вакцинации коронавируса.
Мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян.
Видео: YT / Новости на Первом Канале
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