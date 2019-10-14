Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

О возможных контрактах рассказали российские делегаты.

Российский фонд прямых инвестиций в понедельник 14 октября объявит о сделке с Саудовской Аравией. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на делегата РФПИ Кирилла Дмитриева.

Страны подпишут соглашение на 700 млн долларов, которое касается авиализинга. Специалисты добавили, что во время деловой поездки также будут заключены и другие контракты.Среди них - сделки по железным дорогам, в области нефтехимии, с компанией Sabic. На данный момент известно, что одна из них будет предполагать сотрудничество с крупнейшей нефтяной компанией мира Saudi Aramco.

В общей сложности Владимир Путин подпишет 10 договоров на общую сумму более 2 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SABIC, Guardian News