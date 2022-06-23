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На Московском шоссе горел "Камаз"
Сегодня, 9:53
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На Московском шоссе горел "Камаз"

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Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

Сегодня, 16 августа, в Пушкинском районе произошел пожар. На Московском шоссе у дома № 145 полыхал "Камаз". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:54. К этому часу в автомобиле марки "Камаз" выгорела кабина.  

Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 09:05 пожар был ликвидирован.      

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Генерала Хазова горела кровля ресторана.

Фото: Piter.tv

Теги: горел камаз, московское шоссе, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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