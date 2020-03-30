Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.
Я считаю, прогноз весьма благоприятный
прокомментировал медик
Специалист считает, что спад распространения инфекции произойдет в течение месяца. Ранее в Минздраве сообщили, что вспышка инфекции должна утихнуть в конце апреля - начале мая. Прогноз подтвердили главный эпидемиолог РФ Николай Брико, а также представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
На данный момент в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом.
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам.
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