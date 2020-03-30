Столичный врач считает, что распространение коронавирусной инфекции внутри РФ пойдет на спад в течение месяца.

Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

Я считаю, прогноз весьма благоприятный прокомментировал медик

Специалист считает, что спад распространения инфекции произойдет в течение месяца. Ранее в Минздраве сообщили, что вспышка инфекции должна утихнуть в конце апреля - начале мая. Прогноз подтвердили главный эпидемиолог РФ Николай Брико, а также представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

На данный момент в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом.

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам.

