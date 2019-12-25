Больше всего квадратных метров жилья в первом полугодии 2021 года ввели в Московском районе

Всего за полгода были достроены 653 дома.

Лидером по вводу жилья в первом полугодии 2021-го года стал Московский район. Там сдали 28 домов на 6886 квартир, общая площадь которых составляет 324 761, 6 кв. метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На втором месте оказался Приморский район с 176 431,4 кв. м, 47 домами на 4064 квартиры. Тройку лидеров завершает Невский район — 115 872,7 кв.м жилья, 12 домов на 2163 квартиры.

Всего за полгода ввели в эксплуатацию 1 278 119,6 кв. метров жилья, в том числе индивидуальное строительство. В 2020 году показатель был практически в 2 раза меньше. Тогда Московский район был на третьем месте, а первое занял Приморский.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до 2026 года в Петербурге необходимо построить более 350 объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV