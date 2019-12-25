До 2026 года в Петербурге необходимо построить более 350 объектов социальной инфраструктуры

Больше всего необходимо детских садов.

К 2026 году Петербургу необходимо будет 365 объектов социальной инфраструктуры. Такой прогноз заложен в адресную программу, подготовленную комитетом по экономической политике и стратегическому планированию города. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Через 5 лет город будет нуждаться в 197 детских садах, 99 школах, 50 объектах здравоохранения и 10 пожарных депо. Программа учитывает наличие необходимых земель для создания социальной инфраструктуры. Комитет также проработал вопрос о том, где именно будут находиться объекты и на сколько мест будут рассчитаны.

Средства на строительство будут выделяться как в рамках Адресной инвестиционной программы за счет бюджета Петербурга, так и за счет привлечения инвесторов.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга