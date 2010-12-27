В Московском районе отключили кабельное телевидение

Поломку пообещали исправить в течение дня.

В вечер четверга, 1 августа в Московском районе Петербурга перестало работать кабельное телевидение ПАО "Ростелеком". Поломку до сих пор не исправили, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Сначала в службе обращений обещали восстановить ТВ-вещание к 22:00. Затем – к 2:00. В итоге утром телевидение все еще не работало, а исправить его должны в течение дня.

Напомним, что недавно "Ростелеком" предложил городским властям помочь в очищении центральных улиц Петербурга от проводов. Компания предлагает за счет собственных инвестиций перенести провода в свою кабельную инфраструктуру под землей. Другие операторы будут платить компании за аренду. Тем самым "Ростелеком" отобьет затраты на содержание подземной инфраструктуры.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сотрудники Смольного выгнали нелегальных арендаторов из-под Кушелевского путепровода.

Фото: Pixabay