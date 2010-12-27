Московский каршеринг влетел в дорожные ограждения на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы

В автомобиле сработали подушки безопасности.

В среду, 7 августа в Приморском районе на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы в дорожные ограждения въехал автомобиль московского каршеринга "Carenda". Об этом петербуржцы сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У машины повреждена левая передняя часть: бампер и крыло. Судя по следам на асфальте, водитель пытался затормозить, но безуспешно. При этом, на опубликованных снимках аварии рядом с транспортным средством никого не было. Скорее всего, обошлось без травм – в автомобиле сработали подушки безопасности.

В комментариях к записи петербуржцы по традиции начали обсуждать плюсы и минусы сервисов по аренде машин. Один из пользователей предположил, что уменьшить количество аварии на каршеринге можно, если убрать поминутную тарификацию оплаты. Таким образом водители перестанут спешить из-за экономии денег.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что движение по Зеленому и Верхнему Лебяжьему мостам ограничат из-за ремонта в полмиллиарда рублей.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте