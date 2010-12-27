Движение по Зеленому и Верхнему Лебяжьему мостам ограничат из-за ремонта в полмиллиарда рублей

На обоих объектах будут сужать проезжую часть, а под Зеленым мостом закроют водное сообщение.

В среду, 7 августа в Петербурге приступили к ремонту Зеленого и Верхнего Лебяжьего мостов. Из-за этого на обоих объектах ограничат движение, сообщила пресс-служба СПб ГУ "Мостострест".

Зеленый мост через Мойку переживет капитальный ремонт, который будет длиться до 1 мая 2020 года. Под мостом полностью прекратят движение водного транспорта, а проезжую часть поэтапно будут сужать. Движение в обе стороны останется, но подъезды к мосту закроют на четной и нечетной сторонах набережной Мойки.

С Верхним Лебяжьим мостом через Лебяжью канавку у Летнего сада разберутся быстрее – не позднее ноября 2019 года. Но потерпеть ограничения движения все равно придется: проезжую часть сузят до одной полосы в каждом направлении.

Напомним, что в июне "Мостострест" заключил с подрядчиками контракты на ремонт указанных мостов. Ранее Piter.TV сообщал о том, какие работы пройдут на Зеленом мосту. А на Верхнем Лебяжьем приведут в порядок мостовую и тротуары, а также металлические элементы декора, фасадные грани и своды моста. Подрядчиком выбрали ООО "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия", которое получит за работу 25 339 514 рублей.

Фото: "Мостотрест" / ВКонтакте