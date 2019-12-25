Московские власти не разрешили КПРФ проводить митинги из-за COVID-19

Партия отправила уведомление в столичную мэрию на проведение митингов 20, 21 и 25 сентября, однако, получила отказ.

Московская мэрия не согласовала Коммунистической партии Российской Федерации проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидемиологической обстановки. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве заявили, что в правительство Москвы поступили заявки на проведение 20, 21 и 25 сентября митингов на Пушкинской площади. Уточняется, что на каждом из мероприятий предполагалось присутствие до пяти тысяч участников.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки <…> действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано. из сообщения департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

КПРФ отказалась признавать итоги электронного голосования в российской столице. Выборы в Государственную Думу проводились с 17 по 19 сентября. По результатам обработки 99,1% бюллетеней партия занимает второе место с результатом 19%.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия весьма успешно выступила на парламентских выборах.

Фото: ВК/КПРФ