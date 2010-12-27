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Московские приставы разыскивают певицу Земфиру из-за долгов
Вчера, 22:55
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IRINA_CHALKINA
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Московские приставы разыскивают певицу Земфиру из-за долгов

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Долг певицы по ЖКХ оставил 11 тысяч рублей.

Московские приставы разыскивают певицу Земфиру из-за долгов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Долг певицы по ЖКХ оставил 11 тысяч рублей. Столичный суд обязал Земфиру Рамазанову погасить задолженность еще 2 года назад.

Известно, что за несколько лет сумма долга увеличилась. Земфира пока никак не прокомментировала эту ситуацию. 

По некоторым данным, артистка живет в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Эксперты оценивают жилплощадь Земфиры в 250 тысяч долларов. 

Ранее мы сообщали о том, что рэпер FACE посвятил новую песню Земфире

Фото:Земфира/вк

 

 

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Категории: Лента новостей Культура Музыка

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