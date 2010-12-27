Долг певицы по ЖКХ оставил 11 тысяч рублей.

Московские приставы разыскивают певицу Земфиру из-за долгов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Долг певицы по ЖКХ оставил 11 тысяч рублей. Столичный суд обязал Земфиру Рамазанову погасить задолженность еще 2 года назад.

Известно, что за несколько лет сумма долга увеличилась. Земфира пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

По некоторым данным, артистка живет в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Эксперты оценивают жилплощадь Земфиры в 250 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали о том, что рэпер FACE посвятил новую песню Земфире

Фото:Земфира/вк