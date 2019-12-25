Московские медики сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

За сутки в столице сделано на 11% больше тестов, чем накануне.

В Москве за сутки сделали рекордное количество тестов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных лабораториях, городских, федеральных и частных, за сутки сделано рекордное количество тестов. Общее количество превысило 81 000 штук. Это на 11% больше, чем накануне.

За все время в столичных лабораториях сделано более 8,3 миллионов исследований на коронавирус. Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.

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