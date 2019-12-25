Московские медики сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

В Москве за сутки сделали рекордное количество тестов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных лабораториях, городских, федеральных и частных, за сутки сделано рекордное количество тестов. Общее количество превысило 81 000 штук. Это на 11% больше, чем накануне.
За все время в столичных лабораториях сделано более 8,3 миллионов исследований на коронавирус. Кроме того, с сегодняшнего дня в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.
Ранее:Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все