В Петербурге создадут единое Wi-Fi-пространство

Комитет по транспорту Северной столицы и компания «МаксимаТелеком» заключили соглашение о партнерстве в создании единого городского wi-fi-пространства.

Московский оператор "Максима Телеком" займется созданием единого городского пространства беспроводного интернета в Петербурге. Соглашение о партнерстве с компанией заключил комитет по транспорту Северной столицы.

Городские власти и московские предприниматели стали стратегическими партнерами на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport 2017. Подписание соглашение прошло в среду, 18 октярбря.

"МаксимаТелеком" занимается оснащением беспроводным интернетом петербургского метрополитена. Сейчас Wi-Fi работает на четырех ветках, на последней – красной- устанавливают оборудование.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге тестируют "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте.