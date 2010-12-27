В Петербурге создадут единое Wi-Fi-пространство

Московский оператор "Максима Телеком" займется созданием единого городского пространства беспроводного интернета в Петербурге. Соглашение о партнерстве с компанией заключил комитет по транспорту Северной столицы.
Городские власти и московские предприниматели стали стратегическими партнерами на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport 2017. Подписание соглашение прошло в среду, 18 октярбря.
"МаксимаТелеком" занимается оснащением беспроводным интернетом петербургского метрополитена. Сейчас Wi-Fi работает на четырех ветках, на последней – красной- устанавливают оборудование.
Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге тестируют "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте.