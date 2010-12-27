Албин пообещал Петербургу "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте

Вице-губернатор Петербурга сказал, что создание единой сети беспроводного интернета в метро первый шаг к созданию "бесшовного" Wi-Fi в общественном транспорте.

Развитие единой сети беспроводного интернета в городском транспорте считают одной из важных мер повышения качества обслуживания пассажиров в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин. Он отметил, что правительство города уделяет большое внимание внедрению новых технологий в транспортную отрасль.

Первым шагом к формированию единого Wi-Fi пространства города стало создание единой сети в подземке.

В перспективе удобный "бесшовный" доступ к Интернету будет обеспечен на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом. Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга.