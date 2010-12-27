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Албин пообещал Петербургу "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте
Сегодня, 16:30
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Asyaromanenkova
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Албин пообещал Петербургу "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте

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Вице-губернатор Петербурга сказал, что создание единой сети беспроводного интернета в метро первый шаг к созданию "бесшовного" Wi-Fi в общественном транспорте.

Развитие единой сети беспроводного интернета в городском транспорте считают одной из важных мер повышения качества обслуживания пассажиров в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин. Он отметил, что правительство города уделяет большое внимание внедрению новых технологий в транспортную отрасль.

Первым шагом к формированию единого Wi-Fi пространства города стало создание единой сети в подземке.

В перспективе удобный "бесшовный" доступ к Интернету будет обеспечен на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом.

Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга.

 

Теги: wi fi , интернет , метро спб , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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