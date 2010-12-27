В Петербурге тестируют "бесшовный" Wi-Fi в общественном транспорте

Петербургский Горэлектротранс проводит тестирование единой для общественного транспорта бесплатной сети Wi-Fi. Специалисты закончили монтаж оборудования. Речь идет о системе, в которой пассажирам трамваем не придется заново авторизоваться в системе MT_Free, если они уже делали это в троллейбусе или метро.
Эксперты оценивают спрос на "бесшовный" Wi-Fi. Эксперимент продлится до конца декабря. Узнать задействованные в проверке вагоны можно по логотипу MT_Free. Оборудовали разные вагоны и машины, чтобы оценить работу оборудования на разных транспортных средствах.
"В планах на 2018 год распространить такую единую зону действия Wi-Fi массово, почти на треть всего парка трамваев и троллейбусов", - сообщают в пресс-службе Горэлектротранса.
Параллельно с этим Горэлектротранс осуществляет пилотных проект по раздаче бесплатного Wi-Fi в ста вагонах и машинах своего парка.