Московская компания приобрела завод "Электропульт"

Хотя сумма сделки не раскрыта, аналитики предполагают, что она может составлять приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Московская ГК "Ключевые системы и компоненты" (ГК "КСК", входит в ООО "Холдинг "Транскомпонент") , завершило приобретение петербургского завода "Электропульт", а также производственного цеха немецкого концерна "Сименс Привод", находящегося на его территории. Сделка, согласно сообщениям "Ъ-СПб" и пресс-службы ГК "КСК", была реализована в марте 2024 года.

Хотя сумма сделки не раскрыта, аналитики предполагают, что она может составлять приблизительно 2,5 миллиарда рублей. Покупка завода дает московской компании возможность наладить производство на базе "Сименс Привод", где ранее изготавливались комплектующие для поездов "Ласточка" и локомотивов "Гранит". В будущем планируется запустить производство для подвижного состава "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

ГК "КСК" нацелена на развитие производства на площадке "Электропульт", включая выпуск электротехнического оборудования и аппаратуры для железнодорожного транспорта. Ожидается, что выручка завода вырастет до 4,9 миллиарда рублей в 2024 году, а к 2025 году – до 5,3 миллиарда рублей, с долгосрочной целью достичь уровня 10 миллиардов рублей в год.

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Фото: electropult.ru