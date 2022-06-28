Москалькова: представители МККК посещали российских пленных на Украине

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посещали российских военнопленных на Украине, но сведения об их количестве и месте их нахождения является конфиденциальной. Соответствующее заявление сделала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова в собственном Telegram-канале.
Господин Маурер сообщил, что представители МККК посещали российских пленных на Украине. Однако, согласно уставу организации, информация об их количестве и месте их нахождения является конфиденциальной.
Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ по правам человека
Эксперт добавила, что уже обратилась к Мауреру с вопросом о посещении российских моряков, которые на текущий момент удерживаются киевским режимом. Она напомнила, что в списке есть пожилые граждане, женщины, а также пострадавшие, которым требуется медицинская помощь. Она призвала МККК отреагировать на остро стоящие гуманитарные проблемы. С Маурером Москалькова договорилась о регулярных контактах по помощи людям, которые находятся в лагерях для беженцев в Сирии.
Москалькова сообщила о 2 тысячах обращений от родных россиян, находящихся в лагерях в Сирии.
Фото и видео: Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
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