  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
125
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Москалькова сообщила о 2 тыс. обращений от родных россиян, находящихся в лагерях в Сирии

0 0

Омбудсмен по правам человека рассказала о проблеме с гуманитарной поддержкой.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о 2 тысячах обращений в ее аппарат от родных граждан России, находящихся в лагерях в Эль-Холь на территории Сирии. Соответствующее заявление уполномоченная разместила в собственном Telegram-канале. Чиновница заметила, что отдельного осмысления требует вопрос о том, как эти две тысячи россиян попали в страну Ближнего Востока. Однако все эти лица нуждаются в оказании срочной гуманитарной помощи, так как никто не может попасть в лагерь.

Вчера к нам пришла огромная группа женщин, у которых дочери находятся в Сирии. Всего у нас таких обращений более двух тысяч от наших граждан.

Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ по правам человека

Омбудсмен по правам человека обратилась в Красный Крест по текущей проблеме. Москалькова заметила, что получила поддержку от руководства МККК.

Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов.

Фото и видео: Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Теги: ближний восток, гуманитарная помощь, красный крест, права человека, татьяна москалькова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии