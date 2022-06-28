Москалькова сообщила о 2 тыс. обращений от родных россиян, находящихся в лагерях в Сирии

Омбудсмен по правам человека рассказала о проблеме с гуманитарной поддержкой.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о 2 тысячах обращений в ее аппарат от родных граждан России, находящихся в лагерях в Эль-Холь на территории Сирии. Соответствующее заявление уполномоченная разместила в собственном Telegram-канале. Чиновница заметила, что отдельного осмысления требует вопрос о том, как эти две тысячи россиян попали в страну Ближнего Востока. Однако все эти лица нуждаются в оказании срочной гуманитарной помощи, так как никто не может попасть в лагерь.

Вчера к нам пришла огромная группа женщин, у которых дочери находятся в Сирии. Всего у нас таких обращений более двух тысяч от наших граждан. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ по правам человека

Омбудсмен по правам человека обратилась в Красный Крест по текущей проблеме. Москалькова заметила, что получила поддержку от руководства МККК.

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Фото и видео: Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна