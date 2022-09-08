Москалькова: практически все европейское законодательство по правам человека имплементировано в российские законы

Практически все европейское законодательство по правам человека имплементировано в российские законы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью "РИА Новости".
По ее словам, в России начали запускать процессы по компенсациям. Москалькова подчеркнула, что Верховный суд по правам человека выплачивает компенсации, если считает, что судопроизводство необоснованно осуществлялось в длинные сроки.
Также Москалькова сообщила о появлении закона о компенсациях за нарушение условий содержания под стражей, который будет стимулировать правоохранительную систему.
Ранее Москалькова заявила, что понятного механизма компенсации бизнесу за необоснованные проверки в РФ нет
Видео: Telegram / РИА Новости
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