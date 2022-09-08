Москалькова: практически все европейское законодательство по правам человека имплементировано в российские законы

По ее словам, в России начали запускать процессы по компенсациям.

Практически все европейское законодательство по правам человека имплементировано в российские законы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью "РИА Новости".

По ее словам, в России начали запускать процессы по компенсациям. Москалькова подчеркнула, что Верховный суд по правам человека выплачивает компенсации, если считает, что судопроизводство необоснованно осуществлялось в длинные сроки.

Также Москалькова сообщила о появлении закона о компенсациях за нарушение условий содержания под стражей, который будет стимулировать правоохранительную систему.

Ранее Москалькова заявила, что понятного механизма компенсации бизнесу за необоснованные проверки в РФ нет

Видео: Telegram / РИА Новости