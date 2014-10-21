Москалькова: понятного механизма компенсации бизнесу за необоснованные проверки в РФ нет

Уполномоченная по правам человека призвала сделать прозрачной и публичной информацию об итогах мониторинга привлечения к ответственности нарушителей моратория на проверки.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о том, что в стране нет понятного механизма компенсаций и возмещения ущербу бизнесу за необоснованные проверки. Соответствующее заявление уполномоченная по правам человека сделала в ходе сессии "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" на Восточном экономическом форуме. Эксперт пояснила, что в РФ получилось сдержать уровень необоснованных проверок. Однако сейчас отсутствуют восстановительные механизмы для предпринимателей как таковые.

В публичном пространстве мне не встречалось итогов мониторинга привлечения к ответственности тех, кто нарушал мораторий, а также не встречались данные о возмещении вреда, причиненного вот этими проверками. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Омбудсмен рассказала о том, что к ней приходят жалобы о том, что компетентные органы сначала накладывают арест на недвижимость, а после проверок снимают его. Однако за этот период времени компании успевают получить огромный убыток, которые никак не возмещается.

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Фото и видео: Восточный экономический форум