Глава Минпромторга рассказал о работе над проектами российских самолетов.

Глава российского министерства по промышленности Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки нового отечественного самолета МС-21 начнутся с 2025 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках сессии "Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?", проводимой на Восточном экономическом форуме. Эксперт уточнил, что также в конце 2024 года будет получен сертификат летной годности на воздушный борт SSJ-100 New с российским двигателем ПД-8.

С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта МС-21… Что касается МС-21, этот срок к концу 2024 года. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что а марте текущего года бывший вице-премьер России Юрий Борисов, самолет МС-21 сможет выпускаться серийно исключительно с российскими двигателями ПД-14. Однако этот срок сдвинут примерно на год или два.

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Фото и видео: Восточный экономический форум