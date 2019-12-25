Москалькова попросила сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу

Омбудсмен предупредила о возможном росте секторов черной и серой ЗП.

Татьяна Москалькова попросила сохранить кредитные каникулы для официально вышедших на работу. Об этом уполномоченная по правам человека заявила на научно-практической конференции. По мнению эксперта, обратная ситуация приведет к росту искусственной безработицы, а также развитию секторов черной и серой зарплат.

Многие области очень закредитованы и люди не оформляются официально на работу. И сегодня серый сектор и чёрные зарплаты в конвертах вернулись. Сегодня важно предусмотреть в законодательстве... чтобы у тех, кто выходит на работу официально... оставались эти же налоговые каникулы до конца пандемии Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Чиновница уточнила, что из-за пандемии многие заемщики оказались в сложном положении в связи с сокращением доходов. С апреля в РФ действует постановление о кредитных каникулах. Право на отсрочку платежей получили граждане, бизнесмены, чьи доходы упали более чем на 30 процентов.

Москалькова призвала тщательно разобраться в причинах смерти нижегородской журналистки.

Фото: Piter.tv