Москалькова не получала жалоб на принуждение к участию в электронном голосовании

Омбудсмен по правам человека рассказала об отсутствии жалоб от граждан по дистанционному голосованию.

Российский уполномоченный при президенте Владимире Путине по правам человека Татьяна Москалькова не получала жалоб на принуждение к участию в дистанционном электронном голосовании. Об этом омбудсмен сообщила журналистам в ответ на соответствующий запрос.

К нам не поступало ни одного обращения пока на этот счет. Мы в рамках взаимодействия с ОП РФ занимаемся пока обменом информацией и очень прислушиваемся к вашему мнению на этот счет. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека в РФ

Напомним, что члены Общественного штаба по наблюдению за парламентскими выборами в Москве рассказали, что проверяют жалобы граждан о принуждении к электронному голосованию. Активисты подчеркнули, что в последнее время в соцсетях, Telegram-каналах чаще распространяются данные о принуждении граждан РФ к регистрации в дистанционном голосовании.

Экс-подполковник СБУ готов дать показания по иску России в ЕСПЧ.

Фото: Instagram / moskalkova.official