Она отметила, что считает вакцинацию единственным способом преодолеть пандемию коронавируса.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала COVID-паспорта необходимой мерой. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Омбудсмен отметила, что разработка системы по выдаче подобных документов станет своевременным шагом.

Учитывая сегодняшние реалии в вопросах распространения COVID-19 и принятых ограничительных мер. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека

Она отметила, что считает вакцинацию единственным способом преодолеть пандемию коронавируса и снять введённые из-за него ограничения. При это Москалькова заметила, что в ходе вакцинации могут возникнуть ситуации, когда будут ущемляться права некоторых категорий граждан — например, беременных женщин и аллергиков.

Ранее в России зафиксировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом.

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