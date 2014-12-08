Москалькова: "Русофобию назовут самыми черными периодами истории"

Омбудсмен по правам человека считает нарушением норм заморозку активов и изъятие имущества бизнесменов из России.

Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества. Такое мнение в рамках интервью для журналистов "РИА Новостей", сделанного на полях Восточного экономического форума, высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она ответила на вопрос СМИ об актуальности проблемы.

Вот такая коллективная ответственность, наверное, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека в РФ

Эксперт пояснила, что на ВЭФ данная проблема поднималась неоднократно в бизнес-среде. Москалькова заметила, что Запада без достаточный для этого оснований и в нарушении международных норм ограничило российских предпринимателей в ользовании их же имуществом, а в отдельных случаях - даже изъял собственность. Аналогичные ситуации фиксируются с деньгами граждан РФ, которые замораживаются без соблюдения "норм права и морали".

Москалькова: практически все европейское законодательство по правам человека имплементировано в российские законы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости