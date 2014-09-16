Мошенников обязали вернуть более 100 тыс. рублей пенсионерке из Ленобласти

Контроль исполнения вынесенного решения взят на особый надзор прокуратурой.

Лужский городской прокурор принял судебные меры для защиты пожилой местной жительницы 1949 года рождения, ставшей жертвой телефонного мошенничества, повлекшего потерю крупной денежной суммы.

Расследование показало, что женщина под влиянием недостоверной информации, полученной по телефону, осуществила перевод собственных денег в размере свыше ста тысяч рублей на предоставленные преступниками реквизиты банковского счёта.

Защищая права жертвы преступления, прокурор направил исковое заявление в Луховицкий районный суд Подмосковья с требованием вернуть незаконно полученные деньги владельцу расчётного счёта, куда поступившие средства поступили от пенсионера.

Суд поддержал исковые требования прокуратуры, обязав ответчика выплатить полную сумму утраченного имущества потерпевшей. Контроль исполнения вынесенного решения взят на особый надзор прокуратурой.

Ранее мы сообщили о том, что житель Тихвина предстанет перед судом за избиение несовершеннолетнего.

Фото: Piter.TV