Мошенники следят за петербуржцами через умные колонки

МВД предупредило петербуржцев о рисках взлома голосовых ассистентов.

Петербуржцев предупредили, что хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Такие устройства могут использовать для слежки за пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Понять, что колонка взломана, не всегда просто, но есть несколько тревожных признаков. Ассистент активируется сам по себе, хотя вы ничего не говорили. Устройство выполняет странные команды: включает музыку, делает звонки или совершает другие действия, которые вы не просили. В вашем аккаунте появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.

Если вы заподозрили, что колонку взломали, действуйте быстро: сразу отключите её от питания и интернета. Поменяйте пароль от аккаунта, к которому привязано устройство, — он должен быть сложным и уникальным. Проверьте список подключённых устройств и удалите всё, что кажется вам незнакомым. Обновите прошивку и приложения до последних версий — в обновлениях безопасности часто закрывают уязвимости, которыми пользуются хакеры.

Специалисты также рекомендуют отключать микрофон на устройстве, когда оно не используется, и не подключать умные колонки к сетям, не имеющим надёжной защиты. В МВД подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет снизить риски утечки данных и несанкционированного доступа к личной информации.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский депутат лишился контроля над Telegram из-за хакеров в Израиле.

Фото: unsplash