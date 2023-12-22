Мошенники выманили полмиллиона у народной артистки РФ

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Народная артистка России стала жертвой мошенников в Северной столице. Как утоочнила 84-летняя женщина в своём заявлении, она не проверила подлинность ссылки, полученной от мобильного оператора, и лишилась почти 500 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный позвонил жертве обмана на мобильный телефон и, под предлогом улучшения сотовой связи, предложил перейти по ссылке, которую она и сделала. После этого с её банковской карты было списано 477 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с участием "медиков".

Фото: Piter.TV