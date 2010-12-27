В Петербурге мошенники по поддельному паспорту "подарили" себе квартиру

В ноябре 2017 года аферисты предъявили в МФЦ Красносельского района паспорт, потерянный некой женщиной и якобы подписанный ею договор дарения.

В понедельник, 29 октября, оперативники уголовного розыска задержали пятерых горожан, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ноябре 2017 года аферисты предъявили в МФЦ Красносельского района паспорт, потерянный некой женщиной и якобы подписанный ею договор дарения. По документам, потерпевшая отдавала мошенникам треть квартиры стоимостью 1,8 миллиона рублей.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полиция устанавливает причастность задержанных мужчин к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что из собора в Выборгском районе украли икону.

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