Из собора в Выборгском районе украли икону

Эксперты установили, что никой исторической ценности похищенное не представляет.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку по факту похищения иконы из храма в Выборгском районе. Об этом сообщают СМИ.

Известно, что с заявлением пропаже в полицию обратился охранник. Мужчина рассказал сотрудникам, что неизвестный похитил из собора икону с золотыми украшениями. К глубокому разочарованию похитителя, эксперты установили, что никой исторической ценности похищенное не представляет.

В данный момент полиция разыскивает горе-грабителя.

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