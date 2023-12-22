Мошенники в Петербурге начали использовать схему с социальными выплатами

Городская администрация просит петербуржцев быть осторожными и внимательными.

В Петербурге мошенники пытаются использовать социальные выплаты как предлог для обмана горожан. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на данный момент в Петербурге социальную поддержку получают около 2,6 млн горожан. Речь идет о единовременных выплатах ветеранам, пособиях в связи с рождением детей и других. Часть из них начисляется автоматически на основе данных, которые есть в государственных электронных системах. Для получения остальных нужно личное заявление.

Сотрудники государственных структур или органов соцзащиты никогда не запрашивают по телефону, в СМС-сообщениях или мессенджерах личные данные, банковскую информацию и полученные на мобильный СМС-коды. Этим занимаются мошенники. При подобных запросах специалисты по защите информации рекомендуют сразу же прервать разговор. Пресс-служба Смольного

Городская администрация просит петербуржцев быть осторожными и внимательными. Информацию по выплатам всегда можно уточнить по телефонам: 122, 334-41-44 (информационная справочная служба).

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники начали обманывать петербуржцев на деньги во время записи на флюорографию.

Фото: Piter.TV