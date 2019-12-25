Мошенники украли у трех петербургских пенсионеров деньги

Злоумышленники представляются сотрудниками банков.

Накануне, 3 ноября, мошенники снова представились банковскими сотрудниками и обманули нескольких пенсионеров. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Три эпизода произошли в Петродворцовом, Невском и Приморском районах. Пожилые горожане сообщили данные своей кредитной карты, откуда позже списали около 50 тысяч рублей в одном случае, практически 670 тысяч рублей во втором и 7,5 тысяч в третьем. Обычно мошенники сообщают, что на карту по ошибке переведены деньги, кто-то пытается ее взломать или взять кредит. Доверчивые пенсионеры сообщают злоумышленникам данные без раздумий. К сожалению, случаев такого мошенничества в Петербурге много.

Ранее мы писали, что мошенники лишили петербурженку квартиры за 5,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV