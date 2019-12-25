Мошенники лишили петербурженку квартиры за 5,3 млн рублей

Они предоставили доверенность от имени женщины и составили договор купли-продажи.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 55-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что неизвестные обманным путем предоставили в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу доверенность от имени потерпевшей, собственницы квартиры в доме №42 на 2-й Комсомольской улице. Затем они заключили с 49-летним мужчиной договор купли-продажи. Общая сумма ущерба составила 5,3 млн рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пенсионерка передала 80 тыс. рублей "сотруднице социальной службы".

Фото: Piter.TV