Пенсионерка передала 80 тыс. рублей "сотруднице социальной службы"

Полиция разыскивает мошенниц.

Мошенницы обманули пожилую женщину в Приморском районе Петербурга. Одна из них предложила пенсионерке обменять старые деньги на новые и скрылась с ними. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В понедельник, 26 октября, неизвестная позвонила в квартиру потерпевшей на Яхтенной улице. Она представила сотрудником социальной службы и под предлогом обмена старых денег на новые проникла к ней. Женщина выманила местную жительницу 1929-го года на улицу, где ее ждала еще одна неизвестная. Пенсионерка передала ей 84 тыс. рублей. Та пообещала проверить деньги и вернуть их.

Согласно приметам, обе женщины похожи на цыганок. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка Пулково украла оставленный браслет за 4 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV