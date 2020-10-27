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Пенсионерка передала 80 тыс. рублей "сотруднице социальной службы"

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Полиция разыскивает мошенниц.

Мошенницы обманули пожилую женщину в Приморском районе Петербурга. Одна из них предложила пенсионерке обменять старые деньги на новые и скрылась с ними. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В понедельник, 26 октября, неизвестная позвонила в квартиру потерпевшей на Яхтенной улице. Она представила сотрудником социальной службы и под предлогом обмена старых денег на новые проникла к ней. Женщина выманила местную жительницу 1929-го года на улицу, где ее ждала еще одна неизвестная. Пенсионерка передала ей 84 тыс. рублей. Та пообещала проверить деньги и вернуть их. 

Согласно приметам, обе женщины похожи на цыганок. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка Пулково украла оставленный браслет за 4 тыс. рублей. 

Видео: Piter.TV

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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