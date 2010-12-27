Мошенники украли у сироты из Петербурга более полумиллиона рублей

Полицейские задержали трех женщины и двух мужчин в возрасте от 19 до 38 лет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении денег со счета подростка-сироты. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в марте 2019 года группа лиц по предварительному сговору ввели в заблуждение 17-летнего воспитанника одного из городских центров для детей-сирот и похитили с его расчетного счета более 500 тысяч рублей.

Полицейские задержали трех женщины и двух мужчин в возрасте от 19 до 38 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении двоих соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сирота из Петербурга получит отдельное жилье спустя 4 года ожидания.

Фото: Piter.tv