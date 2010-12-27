В Ленобласти работники украли восточные сладости стоимостью 3 миллиона рублей

Инцидент произошел в четверг, 8 ноября.

В полицию на выходных обратился генеральный директор одной компании, который сообщил, что еще несколькими днями ранее его ограбили на три миллиона рублей в Ленобласти. Об этом сообщают городские СМИ.

Со слов потерпевшего, в четверг, 8 ноября, двое мужчин загрузили в служебный автомобиль Mercedes товар на сумму 2 985 150 рублей. Инцидент произошел в посёлке Фёдоровское в Тосненском районе Ленинградской области, где и находится сама компания. Мужчины, которые увезли восточные сладости, на месте отгрузки так и не появились.

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