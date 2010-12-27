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В Петербурге 16-летний школьник сбежал из квартиры, потому что ему не дали пряников
Сегодня, 15:22
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lesjasap
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В Петербурге 16-летний школьник сбежал из квартиры, потому что ему не дали пряников

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В Петродворцовом районе несовершеннолетний парень решил уйти из дома, так как ему не дали сладкое.

Как сообщает “Политэксперт”, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 16-летний юноша убежал из дома, потому что ему не разрешили взять пряники. 
 
В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина рассказала, что ее приемный сын Андрей сбежал из квартиры из-за глупости: мальчику не дали пряников. Однако, все закончилось благополучно. Школьник самостоятельно вернулся домой. Петербурженке второй раз за день пришлось посетить отделение полиции, но на этот раз чтобы забрать заявление о пропаже человека.
Теги: петродворцовый район , побег , пряники
Категории: Происшествия Новости СПб

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