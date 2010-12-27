В Петербурге 16-летний школьник сбежал из квартиры, потому что ему не дали пряников

В Петродворцовом районе несовершеннолетний парень решил уйти из дома, так как ему не дали сладкое.

Как сообщает “ Политэксперт ”, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 16-летний юноша убежал из дома, потому что ему не разрешили взять пряники.

В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина рассказала, что ее приемный сын Андрей сбежал из квартиры из-за глупости: мальчику не дали пряников. Однако, все закончилось благополучно. Школьник самостоятельно вернулся домой. Петербурженке второй раз за день пришлось посетить отделение полиции, но на этот раз чтобы забрать заявление о пропаже человека.