Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов

Преступники угрожают пользователям "блокировкой аккаунта".

Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделился директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. Эксперт рассказал, что злоумышленники сообщают жертве о готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Он просят человека согласовать удобное время для получения. Если абонент говорит о том, что не совершал заказ, то аферисты объясняют это ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя. Во время общения с преступниками человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по SMS-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки.

В результате этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В отдельных случаях аферистыприсылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом онлайн-ресурсе жертву просят ввести личные сведения. В ходе разговора мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, а денежные средства уже будет не вернуть. Они угрожают также блокировкой аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удается убедить жертву обмана передать им конфиденциальные данные.

Перед судом предстанет 31-летняя петербурженка, которая через маркетплейс пересылала психотропы.

Фото: Piter.tv