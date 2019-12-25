Мошенники стали похищать паспортные данные под предлогом допуска в военкомат

В МВД рекомендуют не сообщать неизвестным лицам персональные данные по телефону.

Мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных, в ходе которой похищают паспортные данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах.

В материалах журналистам киберполиция уточнила, что криминальная схема такова: человеку поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником военкомата. Далее злоумышленник сообщает потернциальной жертве обмана о необходимости явки для оцифровки личных сведений. При этом аноним отмечает, что российский военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода туда нужны либо повестка, либо пропуск. В то же время псевдосотрудник военкомата говорит о том, что он не может выслать повестку под различными предлогами. Зачастую жертва обмана убеждается в словах звонящего из-за его уверенности в изложении аргументов. В результате человек называет мошеннику серию, номер паспорта, кем выдан документ, а также указывает сведения о СНИЛС. После получения желаемого аферист прерывает общение.

