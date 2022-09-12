Мошенники стали обманывать россиян через онлайн-челлендж "тайный Санта"

Киберспециалисты рассказали о том, как аферисты влияют на одиноких людей в интернете.

Новая мошенническая схема, замаскированная под традиционный онлайн-челлендж "тайный Санта", появилась в социальных сетях. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась куратор российской онлайн-платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Она указала, что изначально целью "тайного Санты" является анонимный обмен подарками в группе людей. Сейчас злоумышленники придумали распространять такие идеи среди одиноких или склонных к риску граждан, которые верят "в легкую удачу через онлайн-челленджи".

Злоумышленники рассылают предложения вроде "давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему" или публикуют такие предложения в статусах соцсетей. Схемы просты. В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет. Алла Храпунова, эксперт

Специалист указала, что более изощренно мошенники действуют в фейковых сообществах, в которых незнакомые люди объединены "мечтой" об анонимном обмене подарками. Там организатор-мошенник имитирует правила "тайного Санты", но указывает всем один адрес доставки - свой собственный. В альтернативной версии криминальной схемы аферисты убеждают скинуться на "общий фонд со страховкой" от недобросовестных участников, после чего они исчезают из чата. Алла Храпунова заметила, что особую опасность представляют для пользователей ссылки на поддельные сайты "тайного Санты". Для того, чтобы оставить там новогодние пожелания, там требуется регистрация.

Они маскируются под настоящие сервисы. Переход по ним может привести к загрузке вредоносного ПО или утечке данных: электронной почты, кодов, банковских реквизитов. В любом случае, риски огромны. Алла Храпунова, эксперт

Собеседница информационного агентства категорически не рекомендовала "играть в тайного Санту" с незнакомцами. В частности, нельзя раскрывать финансовые реквизиты, а также предоставлять персональные данные.

Фото: pxhere.com