Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о "новогодних дивидендах"

Достоверную информацию о социальных выплатах можно узнать на "Госуслугах" или в МФЦ.

Мошенники стали рассылать гражданам России в преддверии Нового года фейковые письма о дивидендах от несуществующих федеральных фондов и компаний. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились в фирме по обеспечению безопасности в киберпространстве Angara Security. Эксперты указали, что аферисты используют несколько инфоповодов для привлечения жертв. В частности, они говорят о якобы создании в стране "Государственного фонда доходов от экспорта нефти и газа". Еще одной уловкой злоумышленников является рассказал о предоставлении выплат от имени инвестиционной компании газовой корпорации через фиктивную платформу "ГазИнвест" (Gazinvest). Для достижения большего эффекта на потенциальную жертву, приводятся и названия реальных фирм и госструктур.

Накануне Нового года в России резко активизировались мошенники, обещающие гражданам праздничные бонусы и ежемесячные выплаты в сотни тысяч рублей от имени несуществующих государственных фондов и компаний. Эксперты отдела защиты бренда Angara MTDR зафиксировали всплеск фишинговых атак с использованием социальной и новогодней тематик. пресс-служба компании

Преступники утверждают, что такие выплаты "прописаны в новой Конституции России" и действуют с 1 октября 2025 года. Сейчас подобные фейки активно распространяются через социальные сети или на фальшивых сайтах российских СМИ. Аферисты пытаются убедить в том, что россияне старше1999 года рождения могут получить от 75 до 290 тысяч рублей ежемесячно. Злоумышленники предлагают "уточнить сумму" и "присоединиться к программе". Для этого от пользователя требуют указать дату рождения и ввести личные сведения. Доверие вызывается социальной инженерией. В частности, обманщики говорят о том, что "дивиденды" недоступны тем, кто, к примеру, признан властями страны безработным.

Мошенники начали обманывать российских школьников через электронные дневники.

Фото: Piter.tv