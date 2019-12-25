Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода

В компании F6 раскрыли новую схему получения аферистами персональных сведений о человеке.

Мошенники стали в России красть данные граждан под предлогом получения промокода в две тысячи рублей на косметику и парфюмерию. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники компании F6. Специалисты, представляющие разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью, отметили, что аферисты предлагают пользователям зарегистрироваться на легальном ресурсе и прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией. Криминальная схема состоит из нескольких этапов. Для начала в социальных сетях и онлайн-платформах с февраля текущего года стали появляться статьи с предложением получить промокод на скидку в 2000 рублей для заказа в популярной торговой сети. Условием для его получения такого промокода является использование Telegram-бота "без спама и лишней рекламы". Когда пользователь переходит в бот, то аферисты предлагают ему открыть статью про легальный сервис проверки кредитных историй. Он не представляет прямой угрозы для пользователей. Однако в этом сообщении есть требование пройти регистрацию на указанном онлайн-сервисе, после чего от клиента требуется прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. Когда человек отправит нужные данные, то бот перестает реагировать на сообщения. Таким образом в руки злоумышленников попадают персональные данные. Речь идет о ФИО, серии и номере паспорта, дате рождения, ИНН, телефонном номере и адресе электронной почты.

Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях. Анастасия Князева, аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6

Специалисты компании советуют не указывать персональные данные на сомнительных ресурсах и не общаться в мессенджерах с неизвестными. Следует критично относиться к поисковой выдаче при поисках той или иной информации. Не стоит сообщать личную информацию о себе (ФИО, номер паспорта, ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, реквизиты банковской карты) по телефону или через мессенджер. Эти сведения могут применяться преступниками в других мошеннических схемах. Например,на жертву может быть оформлен кредит или совершена на имя россиянина продажа на криминальном рынке.

