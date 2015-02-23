Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт

В Банке России объяснили, как аферисты пытаются обойти государственные меры по безопасности в интернете.

Мошенники на российской территории стали активно использовать схемы NFC-гейт. Соответствующее заявление участникам Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" сделала руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Государственная служащая отметила, что через приложение аферисты перехватывают персональные данные с банковской карты пользователя, после чего информация направляется на мобильные устройства злоумышленников для обналичивания денежных средств.

Активное использование так называемых NFC-гейт-схем, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств. Алла Бакина, представитель ЦБ РФ

Напомним, что Центральный банк России с начала 2025 года фиксирует активизацию данных криминальных схем. При этом АЛла Бакина указала, что Национальная система платежных карт (НСПК) к текущему моменту разработала меры защиты сведений, которые позволяют "практически победить эту проблему".

Мошенники стали чаще использовать разрывание цепочки платежа.

