Мошенники разводят петербургских туристов на срочных визах и загранпаспортах

Аферисты маскируются под турагентства, берут 100% предоплату и копии документов, а затем исчезают.

В Петербурге активизировалась новая схема мошенничества, нацеленная на любителей путешествий. Злоумышленники предлагают оформить загранпаспорт за три дня без очереди, "визу в любую страну без отказа" или срочную замену паспорта. Получив стопроцентную предоплату и сканы личных документов, аферисты перестают выходить на связь, а собранные данные используют для оформления кредитов на имя жертвы, предупредили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Для правдоподобности мошенники маскируются под туристические агентства или визовые центры. Они обещают клиентам избавить их от бюрократических проволочек и гарантируют быстрое оформление документов. Взамен требуют не только полную предоплату, но и пакет копий: внутренний и заграничный паспорта, СНИЛС, ИНН и другие удостоверения личности.

После получения денег и документов "турагенты" исчезают, а персональные данные жертв пускают в криминальный оборот — чаще всего для оформления кредитов на чужое имя.

В полиции напоминают: легальное оформление паспортно-визовых документов происходит только через официальные государственные учреждения или аккредитованных посредников с прозрачной схемой оплаты (часто постфактум или поэтапно). Любые предложения "срочно за три дня" и "без отказа" должны вызывать подозрение.

